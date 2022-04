Ue: Gentiloni, 'montagna di investimenti da scalare'

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) – "E’ certo che abbiamo di fronte una montagna di investimenti da scalare: per la transizione climatica, per la difesa comune, per l’indipendenza energetica, per il digitale, per la qualità dei nostri sistemi sanitari ed, educativi. Quindi abbiamo bisogno di una composizione della spesa pubblica meno concentrata sulla spesa corrente e più concentrata sugli investimenti.

Se questo è favorito da regole europee, da fondi comuni, certamente è più facile". Così Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, replicando chi gli chiedeva se la proposta caldeggiata da Francia e Italia di fare un Next Generation Eu su energia e difesa sia ancora sul tavolo.

"Sicuramente – ha osservato Gentiloni – quando si dice affrontiamo in comune queste nuove sfide, chiamiamola la sfida dell’autonomia strategica dell’Ue, perché che cosa tiene insieme difesa comune e indipendenza energetica è un po’ questa idea di un’Ue autonoma nel futuro, sul piano strategico.

Questo certamente avrà bisogno di grandi investimenti, e in buona parte soprattutto per la difesa comune di investimenti pubblici, e questo può giustificare una discussione su eventuali strumenti comuni. Io penso che sia una discussione non solo legittima ma che è destinata a proseguire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".