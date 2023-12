Ue: Gentiloni, 'rendere compatibile riduzione debito e crescita, vedremo se intesa'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'Europa che vogliamo è crescita sostenibile, welfare, economia sociale di mercato, non solo uno slogan. Penso che abbiamo alle spalle una risposta straordinaria alla più grave crisi economica del dopoguerra". Così Paolo Gentiloni, com...

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "L'Europa che vogliamo è crescita sostenibile, welfare, economia sociale di mercato, non solo uno slogan. Penso che abbiamo alle spalle una risposta straordinaria alla più grave crisi economica del dopoguerra". Così Paolo Gentiloni, commissario Ue, al Forum Pd sull'Europa.

Con il Next Generation Ue, e non solo, "abbiamo risposto e siamo riusciti a evitare la recessione" ora "la sfida di ridurre il debito è ancora aperta ed è importante per il nostro paese. Il punto è rendere compatibile la riduzione del debito e la crescita sostenibile. Vedremo se mercoledì i governi riusciranno a trovare una intesa".