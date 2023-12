Ue, Giorgetti: patto è compromesso, valutazione fra qualche tempo

Roma, 27 dic. (askanews) – Sul patto è stato raggiunto “un compromesso, se verso il basso o verso l’alto la valutazione la faremo tra qualche tempo ” ma “abbiamo creato un sistema di regole compesso ma ahimè mobile che rischia di diventare addirittura prociclico. Più l’economia va male più gli obiettivi diventano performanti in termini di bilancio più peggiora il ciclo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda in Commissione bilancio della Camera.

“Rispetto al vecchio ha il pregio che la Commissione è in grado di vestire sartorialmente un percorso per ogni singolo paese” ha aggiunto “ma se l’analisi viene fatta prima delle feste di Natale probabilmente il vestito non va bene dopo le feste di Natale perché i coefficienti cambiano mese per mese e gli esiti cambiano mese per mese”.