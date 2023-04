Ue: Gozi, ''ammucchiate contro' all'italiana non esistono in Europa'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "In Europa siamo in gruppi diversi. Renew è una cosa, S&D un’altra, Verdi pure. Le ammucchiate contro all’italiana sono sbagliate in Italia e non esistono in Europa. Ci si presenta con le proprie proposte poi si negozia in Parlamento su priorit...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "In Europa siamo in gruppi diversi. Renew è una cosa, S&D un’altra, Verdi pure. Le ammucchiate contro all’italiana sono sbagliate in Italia e non esistono in Europa. Ci si presenta con le proprie proposte poi si negozia in Parlamento su priorità per i 5 anni con chi le condivide". Così Sandro Gozi di Renew risponde via twitter a Marco Bentivogli che propone una "grande alleanza di tutti gli europeisti anti-sovranisti italiani per le Europee 2024" visto che "conservatori nazionalisti e popolari in Europa si stanno accordando".

"Direi di no, caro Marco Bentivogli: Renew è diverso dai Socialisti o dai Verdi ad esempio. Alle Europee vanno proposti i vari progetti e i diversi candidati per (o contro) l’Europa. E si vota con il proporzionale", replica ancora Gozi.