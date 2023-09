Ue: Gozi, 'aumento seggi garantisce cittadini, continua battaglia su liste transnazionali'

Roma, 12 set (Adnkronos) – "Con l'aumento di 15 seggi nel prossimo Parlamento europeo garantiamo una rappresentanza più giusta ed equa dei cittadini, che rifletterà i cambiamenti demografici negli Stati membri. Una modifica necessaria per il rispetto dei Trattati". Lo ha detto Sandro Gozi, relatore del rapporto sulla composizione del Parlamento europeo, nel corso del dibattito in Plenaria a Strasburgo.

"Per questo il gruppo Renew Europe accoglie con favore anche l'assegnazione di seggi aggiuntivi a Francia, Belgio e Polonia, per i quali ci siamo battuti fin dall'inizio dei negoziati -ha proseguito Gozi-. Tuttavia, come Parlamento europeo avevamo fissato una chiara priorità politica, confermata dal voto in plenaria di giugno: riservare 28 seggi ai candidati eletti attraverso liste transnazionali. L’eliminazione di questo paragrafo è un errore politico e giuridico. Direi addirittura che sembra una provocazione, inutile e miope”.

"Per questo motivo chiediamo alla Presidenza spagnola come intende dare seguito alla nostra proposta di riforma della legge elettorale europea, adottata più di un anno fa e che il Consiglio ha finalmente iniziato a discutere sotto la Presidenza svedese", ha aggiunto l’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

(Adnkronos) – "Anche la Francia ha presentato una proposta di revisione della legge elettorale, che siamo disposti a discutere. La cooperazione è una strada a doppio senso, ma per il Consiglio è spesso una strada a senso unico e ignora le richieste del Parlamento europeo e ancor più le aspettative espresse dai cittadini alla Conferenza sul futuro dell'Europa”, ha spiegato Gozi.

"Come Gruppo Renew Europe, ci impegniamo a votare a favore della procedura di approvazione della Composizione, ma chiediamo e continueremo a lottare per una nuova legge elettorale più equa, più efficace, più moderna e soprattutto più europea”, ha concluso.