Roma, 11 nov (Adnkronos) – "Benvenuto a Carlo Calenda in Renew Europe, il nostro Gruppo continua a crescere e a rafforzare la sua azione politica. Sin dall’inizio, sono stato convinto della necessità di costruire questo nuovo spazio politico in Europa. Auspico che la stessa cosa avvenga in Italia.

Ne parleremo sabato al Maxxi a Roma”. Lo dice l'europarlamentare di Renew Sandro Gozi.