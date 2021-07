Ue: Gozi, 'Conferenza abbia dialogo aperto e onesto con cittadini'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Non ci sono 'tabù' durante la Conferenza sul futuro dell'Europa: nessun argomento è fuori discussione, e nessuna questione Ue è 'troppo controversa'. Dobbiamo avere un dialogo aperto e onesto con i cittadini sull'Europa che vogliamo in futuro, e poi agire per realizzare i cambiamenti che ci chiederanno".

Lo ha detto Sandro Gozi, presidente dell'Unione dei federalisti europei (Uef) nel suo intervento al congresso in corso a Valencia.

"Sarebbe un errore storico per noi -ha proseguito Gozi- tenere questa Conferenza a livello europeo e poi lasciare che non accada nulla. Dobbiamo essere in prima linea nel processo di rafforzamento dell'Ue: è quello che i cittadini europei si aspettano da noi e abbiamo il dovere di realizzarlo in tempo per le prossime elezioni del 2024".

"Dobbiamo essere pronti a prendere tutte le decisioni necessarie per dare attuazione alle richieste dei cittadini alla fine della Conferenza, indipendentemente dal fatto che per tali richieste servano decisioni concrete, azioni politiche, nuove leggi o modifiche dei Trattati. Tutto ciò che faremo d'ora in poi servirà per realizzare le importanti riforme dell'Unione europea quando la Conferenza si concluderà il prossimo anno. L'Uef, ora che partecipa formalmente alla Conferenza sul futuro dell'Europa, porta con sé delle responsabilità ancor più importanti per il suo successo".