**Ue: Gozi, 'Fidanza? In bocca al lupo, noi con la destra estrema mai...

**Ue: Gozi, 'Fidanza? In bocca al lupo, noi con la destra estrema mai...

Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Fidanza mi sorprende, parla a nome di tre gruppi, non solo Ecr e Ppe ma anche per noi. Di sicuro noi siamo assolutamente, radicalmente alternativi a FdI e Ecr e a una alleanza politica con l'estrema destra non ci pensiamo, né oggi né mai". Lo d...