Ue: Gozi, 'prima di 2024 regole per propaganda politica su digitale'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "L'ambiente digitale, i social network sono diventati la principale arena elettorale per i partiti politici. In vista delle elezioni europee del 2024, servono nuove regole sulla trasparenza della pubblicità politica per tutelare meglio i cittadini e i loro diritti".

Lo sottolinea Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, in un'intervista a 'Politico'.

"Dobbiamo concentrarci in particolare -spiega- sul rafforzamento delle regole per il micro-targeting e l'amplificazione degli annunci politici online, oltre a definire meglio i destinatari di questa regole distinguendo tra partiti, aziende, Ong, individui. Inoltre, dobbiamo garantire che quando sarà introdotto questo regolamento, ci siano sanzioni veramente dissuasive".

Per Gozi, relatore del Regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica in commissione Mercato interno (Imco), "va sostenuto fortemente l'obiettivo della Commissione europea che vuole presentare la proposta entro l'aprile del 2023, per essere pronti in vista delle elezioni europee del 2024.

Lotterò ferocemente contro i ritardi del Parlamento e lavorerò per costruire un ampio consenso ".