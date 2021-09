Ue: Gozi, 'scommettere su generazioni future'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "L'Europa e l'Italia devono scommettere sulle nuove generazioni se vogliono rilanciarsi e uscire più forti dalle sfide epocali che la storia ci sta presentando. Dobbiamo dare seguito alle parole pronunciate da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione, costruendo progetti che moltiplichino le opportunità per i giovani europei".

Lo ha detto Sandro Gozi in occasione della presentazione il suo libro "Il Bersaglio" alla Scuola di cultura politica "FuturaCalabria" di Catanzaro, promossa dalla senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

"In questo senso, il programma Alma proposto dalla presidente della Commissione è un'opportunità straordinaria: estendere i principi di uno dei progetti di maggiore successo nella storia dell'Europa, come l'Erasmus, oltre le università e oltre le scuole, offrendo ai giovani che cercano lavoro la possibilità di effettuare delle esperienze professionali in un altro Stato membro dell'Unione".

"Se a questo – ha proseguito l'eurodeputato di Renew Europe e segretario del Partito democratico europeo – aggiungiamo le scelte dell'Ue sulla lotta al Covid, ai piani per l'ecologia, il digitale e la conoscenza, possiamo dire che la strada intrapresa per una rinascita europea fondata sulle generazioni future è quella giusta. E' la direzione che abbiamo indicato in Ue con Renew Europe e che dobbiamo seguire anche in Italia". Per Gozi, infine, "è arrivato il momento nel nostro Paese di seguire l'esempio di Renew e costruire un forza centrale, di matrice liberale, riformatrice ed europeista, che coniughi insieme serietà e competenza e faccia da antidoto all'incompetenza populista e alle chiusure dei nazionalisti".