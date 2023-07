Ue: Gozi, 'su legge natura suicidio Weber alleato destra estremista'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Manfred Weber ha tentato di prendere in ostaggio la natura con l’obiettivo di creare un'alleanza ‘contro natura’ insieme all'estrema destra. Una strategia fallimentare e suicida di assecondare i sovranisti e gli estremisti, e la dimostrazione concreta di come sarebbe una maggioranza tra il Ppe e l'Ecr nel prossimo Parlamento europeo. Weber ha superato una pericolosa linea rossa, allineandosi con ideologie contrarie ai valori europei. Questo tradimento dei nostri principi fondamentali non può essere tollerato. D'altro canto, noi rimaniamo fedeli ai nostri principi e lavoriamo per preservare la natura, mettendo da parte i malsani giochi politici. La scelta di oggi la dovevamo a noi stessi e alle generazioni future”. Così Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.