Ue: Guerini, 'Draghi protagonista, credo lo possa essere anche in futuro'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Draghi è una figura che è stata ed è protagonista nella politica Europa, le sue decisioni hanno dato un impulso fondamentale in passaggi decisivi per l’Ue, e credo lo possa fare anche in futuro. Dopo di che non lo tirerei per la giacca e non lo invischierei nel chiacchiericcio politico". Così Lorenzo Guerini arrivando al Forum Ue del Pd a chi gli chiede della possibilità di Mario Draghi alla guida dell'Europa.