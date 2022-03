Ue, Guerini: fatto passo avanti importante per una Difesa europea

Roma, 22 mar. (askanews) – “Con la conclusione dei lavori della Bussola Strategica, l’Unione europea fa un passo avanti importante nella costruzione della difesa europea, ha gli strumenti per rafforzare la sua autonomia strategica e il pilastro europeo dell’Alleanza Atlantica per dare più sicurezza ai nostri cittadini e renderla ancora più forte per essere fornitori di sicurezza a livello globale”.

Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine dell’incontro con i colleghi della Difesa e degli Esteri dei paesi Ue, tenutosi presso la sede del Consiglio Europeo.