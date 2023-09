**Ue: il 25 ottobre comunicazioni Meloni in Parlamento in vista del Consiglio**

**Ue: il 25 ottobre comunicazioni Meloni in Parlamento in vista del Consiglio**

Roma, 27 set (Adnkronos) - La comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo sono in programma il 25 ottobre. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. Meloni sarà la mattina al Senato, dove è prevista la consegna del testo,...