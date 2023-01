Ue: in chat M5S rimbalza audio Evi, 'voltafaccia, era contro euro ora spara contro noi'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Non si placa la polemica con i Verdi italiani che tentano di sbarrare la strada del Movimento 5 Stelle per l'adesione al gruppo europarlamentare dei Verdi Ue, con tanto di dossier inviato ai colleghi di Bruxelles. A mettere in fila le ragioni anti-M5S, questa mattina...

(Adnkronos) – Non si placa la polemica con i Verdi italiani che tentano di sbarrare la strada del Movimento 5 Stelle per l'adesione al gruppo europarlamentare dei Verdi Ue, con tanto di dossier inviato ai colleghi di Bruxelles. A mettere in fila le ragioni anti-M5S, questa mattina in una conferenza nella sede della Stampa estera, il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ma anche una ex grillina, Eleonora Evi, passata, dopo aver rotto con il Movimento, ad Europa Verde.

E che, subito dopo la conferenza stampa, è finita nel mirino degli ex colleghi, a Bruxelles come a Roma, visto che in queste ore rimbalza -in chat al vetriolo visionate dall'Adnkronos- l'audio di una sua intervista a Radio24, datata febbraio 2006, in cui sosteneva che "dovremmo liberarci delle catene della moneta unica che tiene insieme Paesi diversi", elencando 3 "buone ragioni per uscire dall'euro", più un video tratto dal sito 'salvo5puntozero' in cui Evi difendeva a spada tratta l'alleanza con Nigel Farage, affermando che "il fatto di essere confluiti in Efdd ha il suo peso e sta vedendo i suoi frutti".

Parole finite nel mirino del colleghi, che le rimproverano -in alcune chat- di aver "battagliato contro l'euro e ora spara contro di noi", "complimenti per il voltafaccia, ma soprattutto… per la faccia di c…o", l'affondo di un ex collega di Bruxelles. Non solo. Sulle chat rimbalza anche la foto, accostata ad Evi, dell'attore Lorenzo Lamas nella famosa serie tv anni 90 'Renegade': in italiano 'rinnegato'. Di certo non un buon viatico per una potenziale alleanza.