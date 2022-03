Roma, 18 mar. (Adnkronos) – E' in corso a Villa Madama il vertice tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente spagnolo, Pedro Sanchez, il primo ministro portoghese, Antonio Costa, e in collegamento video il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis in vista del Consiglio Europeo della prossima settimana.

Al termine dell’incontro, alle 12.30 circa, i leader rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.