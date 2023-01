Ue: incontro Meloni-Von der Leyen, focus su migranti e ripresa

Roma, 9 gen.

(Adnkronos) – "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Dopo il colloquio a Bruxelles in occasione della prima visita all’estero da Presidente del Consiglio, l’incontro odierno, svoltosi con la partecipazione del Ministro Raffaele Fitto, ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione".

E' quanto si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi dopo l'incontro durato circa un'ora e un quarto.