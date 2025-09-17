Ue, Kallas annuncia misure commerciali per fare pressioni su Israele

Bruxelles, 17 set. (askanews) – Dall’Ue è arrivata la proposta di ridurre i legami commerciali con Israele. “L’obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza” ha dichiarato la responsabile della politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas, annunciando la decisione di

sospendere le concessioni commerciali per esercitare pressioni sul governo israeliano affinché si ponga fine alla guerra a Gaza.

“La Commissione ha adottato una proposta per sospendere parzialmente le concessioni commerciali – ha spiegato Kallas -voglio essere molto chiara: l’obiettivo non è punire Israele. L’obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza”.