Ue, Kallas: dobbiamo fare pressione su Russia per la pace in Ucraina

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – “Vediamo una forte spinta verso la pace, ma è unilaterale. Non abbiamo visto alcuna volontà da parte russa di muoversi o parlare seriamente di pace. Anche il cessate il fuoco per Natale è stato respinto. Quindi è chiaro che dobbiamo fare pressione sulla Russia affinché passi dal far finta di negoziare al sedersi effettivamente al tavolo delle trattative e negoziare davvero”: lo ha affermato l’Alta responsabile della politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, arrivando al vertice a Bruxelles.