Ue, la premier danese Frederiksen: la Groenlandia non è in vendita

Ue, la premier danese Frederiksen: la Groenlandia non è in vendita

Bruxelles, 3 feb. (askanews) – La premier danese Mette Frederiksen, al suo arrivo al Consiglio europeo informale sulla difesa Ue al Palais d’Egmont a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulle minacce di annessione della Groenlandia da parte del neopresidente Usa Donald Trump ha dichiarato: “Penso che siamo stati molto chiari, noi del Regno di Danimarca, con il grande supporto dei partner europei e dell’Unione europea, sul fatto che tutti devono rispettare la sovranità di tutti gli stati nazionali nel mondo, e che la Groenlandia è oggi parte del Regno di Danimarca. È una parte del nostro territorio e non è in vendita. E il primo ministro, leader della Groenlandia, è stato molto chiaro sul fatto che non è in vendita”.

“Sono totalmente d’accordo con gli americani – ha continuato Frederiksen – sul fatto che l’estremo Nord, la regione artica, sta diventando sempre più importante”; ma, ha puntualizzato, “quando parliamo di difesa, sicurezza e deterrenza, è possibile trovare un modo per garantire” un loro rafforzamento in Groenlandia. “La Groenlandia lo sta già facendo” e allo stesso tempo, “siamo disposti noi, il Regno di Danimarca” a incrementare la sicurezza della regione; “e penso che per la Nato sia la stessa cosa. Quindi se si tratta di proteggere la nostra parte del mondo, possiamo trovare una soluzione”, ha sottolineato la premier danese.