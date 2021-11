Ue: La Russa,'alleanza Lega-Fdi con Le Pen? 'non ho elementi precisi per valutare'**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – ''Non ho elementi precisi in proposito per poter valutare…''. Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fdi e vicepresidente del Senato, non si sbilancia sulla proposta lanciata da Marine Le Pen di un'alleanza in Europa con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Secondo me -dice all'Adnkronos La Russa- c'è un difetto di informazione: quello che lei chiama rivalità in Italia tra Salvini e Meloni non è corretto, perchè nelle scelte decisive Matteo e Giorgia trovano sempre una sintesi, pur essendo capi di due partiti alleati, ma diversi".

"In Europa -ribadisce l'ex ministro- non ho elementi precisi per valutare le dichiarazioni della Le Pen, ma facendo il paragone con l'Italia credo che il suo desiderio di alleanza potrebbe anche prendere spunto da quanto avviene nel nostro Paese appunto, dove gruppi parlamentari diversi possano perseguire obiettivi comuni".