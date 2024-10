Ue: leader, 'tenere fede a impegno G7 Bari su asset russi'

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - "Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di tener fede all'impegno assunto al vertice del G7 in Puglia di fornire insieme ai partner del G7 circa 45 miliardi di euro (50 miliardi di dollari) entro la fine dell'anno per sostenere le attuali e ...

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) – "Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di tener fede all'impegno assunto al vertice del G7 in Puglia di fornire insieme ai partner del G7 circa 45 miliardi di euro (50 miliardi di dollari) entro la fine dell'anno per sostenere le attuali e future esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione dell'Ucraina". E' quanto si legge al punto sei delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, riguardo a quello che era stato uno dei risultati simbolo del summit di Borgo Egnazia, ovvero l'uso di profitti derivanti dagli asset congelati a Mosca per sostenere Kiev. Le conclusioni sono state adottate all'unanimità, quindi anche con il beneplacito dell'Ungheria di Viktor Orbàn.

"In base al diritto dell’UE, i beni della Russia dovrebbero rimanere congelati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e non la risarcirà per i danni causati da questa guerra. Nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, il Consiglio europeo accoglie con favore l'accordo sull'utilizzo delle entrate straordinarie derivanti dai beni immobilizzati della Russia, pur continuando ad affrontare tutti gli aspetti giuridici e finanziari pertinenti. L’obiettivo – si legge ancora – sarà garantire un’equa condivisione e solidarietà tra i partner del G7 e con gli Stati membri che sono particolarmente esposti a rischi finanziari e legali".