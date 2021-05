Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Un messaggio molto importante. Tra l'altro in linea con quanto abbiamo sempre detto: fare di Next Generation Ue una struttura permanente. Secondo motore da utilizzare per la sostenibilità, la transizione digitale, l'inclusività. Sono davvero contento che il Governatore della Banca d'Italia abbia dato visibilità a questo tema".

Lo dice il segretario Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina.