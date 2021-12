Ue: Letta, Gentiloni e Sassoli a Consiglio Pes, 'definire visione progressista su futuro'

Roma, 15 dic (Adnkronos) – 'Equità, sostenibilità, rispetto' è lo slogan che il Pes (Partito socialista europeo) ha adottato per il Consiglio annuale in programma domani, 16 dicembre, a Bruxelles in forma ridotta di partecipazione fisica a causa delle norme anti Covid.

I lavori dell'evento prenderanno il via alle 8.30 e saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Pes.

Il Consiglio, certificato come evento sostenibile con le emissioni di Co2 compensate, "vedrà socialisti e democratici europei definire la visione progressista per il futuro dell'Europa e trarre ispirazione dai recenti successi in Germania, Norvegia, Italia, Portogallo e altrove -come spiegano gli organizzatori-. Dalla guida di audaci cambiamenti per migliorare l'equità sociale alla difesa di una transizione giusta, alla difesa dei valori europei, il Consiglio discuterà le priorità del Pes per la seconda metà del ciclo elettorale europeo".

Tra i partecipanti il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, la prima ministra svedese Magdalena Andersson, il primo ministro portoghese António Costa, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, la prima ministra danese Mette Frederiksen, il primo ministro maltese Robert Abela, il vice presidente della commissione Ue Frans Timmermans. "Votando virtualmente, i delegati dei partiti e delle organizzazioni del Pes al Consiglio adotteranno una risoluzione che definisce le ambizioni del Pes per il futuro dell'Europa", spiegano sempre i socialisti.