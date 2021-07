Roma, 9 lug (Adnkronos) – "La partita politica italiana la dovete giudicare anche rispetto a con chi si sta in Europa. O si sta con i governi che hanno fatto il Next generation Eu o con quelli che erano contro. La partita è molto semplice, o si sta di quà o di la e chi sta contro deve dire cosa vuole in alternativa, non può limitarsi a criticare quello che è stato fatto".

Lo ha detto Enrico Letta dai giovani di Confindustria.