Ue: Letta, 'per la prima volta Italia non in zona retrocessione ma in alta classifica'

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Oggi per la prima volta in non so più quanti anni, un paio di decenni, l'Italia ha delle previsioni di crescita date dalla Commissione europea che non sono quelle di essere in zona retrocessione". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo ad un evento on line del Pd di Varese.

"Nell'elenco dei 27 Paesi europei, l'Italia era regolarmente in zona retrocessione. Per la prima volta oggi siamo a centro classifica, nella parte alta, con un tasso di crescita assolutamente impressionante, positivo. E' il segno che qualcosa è successo, c'è stata una svolta che porta il segno dell'Europa", ha aggiunto il leader del Pd.