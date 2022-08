Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Piango la scomparsa di Mauro #Petriccione. In Europa un grande italiano e un grande europeista. Infaticabile lavoratore della costruzione comunitaria e in questi anni protagonista degli avanzamenti in materia di lotta al cambiamento climatico. Perdo un grande amico.

Enorme tristezza". Così Enrico Letta su twitter.