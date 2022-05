Roma, 11 mag (Adnkronos) – "L'Unione europea procede a due velocità" ed è "molto intergovernativa quando si parla di affari esteri e di difesa. Non è facile mettere insieme i 27, per prendere queste decisioni abbiamo bisogno dell'unanimità e non è facile tra 27".

Lo ha detto Enrico Letta a Cnbc.