Ue, l’interprete ufficiale inglese di Zelensky si commuove

Roma, 1 mar. (askanews) – Trattiene a stento le lacrime e poi si commuove l’interprete ufficiale in inglese di Volodymyr Zelensky durante l’intervento del presidente ucraino in videoconferenza al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria straordinaria sul conflitto Ucraina-Russia.

“Si chiama Piazza della Libertà. Immaginate (sigh) due missili hanno colpito la piazza della libertà uccidendo decine di persone. Questo è il prezzo della libertà. Stiamo combattendo, per la nostra terra e per la nostra libertà”.