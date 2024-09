Ue: Lupi, 'assurdo non sostenere Fitto in Commissione'

Ue: Lupi, 'assurdo non sostenere Fitto in Commissione'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Il governo ha scelto Raffaele Fitto per rappresentare l’Italia, e non un partito o una coalizione, nella Commissione europea. Lo ha fatto perché è autorevole, competente, ha esperienza ed è trasversalmente stimato, in Italia e in Europa. T...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Il governo ha scelto Raffaele Fitto per rappresentare l’Italia, e non un partito o una coalizione, nella Commissione europea. Lo ha fatto perché è autorevole, competente, ha esperienza ed è trasversalmente stimato, in Italia e in Europa. Tutti i partiti italiani dovrebbero sostenere la sua candidatura e trovo francamente incomprensibile ed assurda la scelta di Avs di non votarlo. Quando ci sono in gioco gli interessi nazionali le bandierine ideologiche dovrebbero essere ammainate". Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.