Ue: Lupi (Nm), 'Italia protagonista per una Europa di crescita e sviluppo'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "L’Europa è fondamentale per lo sviluppo, abbiamo spesso ripetuto che in un’unione di 27 Paesi non ci si salva da soli. Ma dobbiamo credere a un’Europa della crescita e dello sviluppo, non a quella del rigore e della burocrazia come sta dimostrando il caso Ita. Per questo l’Italia vuole essere protagonista in Europa, per cambiare il patto di stabilità, e per una legge di bilancio fatta dal nostro Parlamento che concentri le risorse e che sostenga famiglie e imprese”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.