Ue: Lupi (Nm), 'nomina Fitto dimostra centralita’ Italia'

Roma, 17 set (Adnkronos) – "La nomina di Raffaele Fitto con il ruolo di Vicepresidente Esecutivo con delega alla Corsione e alle Riforme e’ un grande riconoscimento che dimostra la centralità dell’Italia in Europa. Il ministro Fitto e’ una persona autorevole e competente, stimata trasversalmente in Italia e all’estero, che saprà svolgere il delicato incarico di commissario e vicepresidente. Contiamo, per il bene dell’Italia, sul sostegno dei partiti di opposizione, perché Fitto rappresenta tutto il Paese e non una parte politica”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.