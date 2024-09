Ue: M5S, Italia dileggiata, Fitto commissario commissariato

Roma, 17 set. (Adnkronos) - “La nuova Commissione nasce in un perimetro di austerità, reintrodotta dal nuovo Patto di stabilità, che non consente quegli ingenti investimenti necessari all’Ue e non dà spiragli sul debito comune. Nella compagine il ruolo decisivo all&r...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La nuova Commissione nasce in un perimetro di austerità, reintrodotta dal nuovo Patto di stabilità, che non consente quegli ingenti investimenti necessari all’Ue e non dà spiragli sul debito comune. Nella compagine il ruolo decisivo all’economia va a Dombrovskis, un falco dell’austerità che non fa che peggiorare la situazione e manda in soffitta il rapporto Draghi sugli auspicati e ipocriti investimenti comuni. L’ex ministro Fitto è commissario alla Coesione, cioè il settore del Pnrr a gestione Fitto più in ritardo in assoluto nella messa a terra, con appena il 10%. Per non parlare del ritardo generale dello stato di avanzamento del Piano sotto Fitto stesso". Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.

"L’ex ministro inoltre ha la delega al Pnrr in coabitazione con il falco Dombrovskis – proseguono i 5 Stelle -: un commissariamento di fatto, in una lettera di incarico che peraltro conferma la deadline del Pnrr al 2026. L’Italia, terza economia Ue, seconda manifattura, Paese fondatore, viene dileggiata: prende un portafoglio che era del Portogallo e che è per giunta condiviso. Infine è sempre doveroso ricordare che nella delega a Fitto c’è proprio quel Pnrr che il partito di Fitto non ha mai votato, anche quando l’ex ministro era europarlamentare. Ergo: Fitto ha una delega condivisa su una materia che non ha mai votato in una Commissione che il Governo italiano non sostiene. Debacle Meloni”.