Ue: Malan, 'Schlein vuole più tasse, Conte Rdc, Meloni più opportunità per investitori'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Mentre Elly Schlein propone di aumentare le tasse e Giuseppe Conte di dare bonus e reddito di cittadinanza a tutti, il governo Meloni grazie al ministro Fitto ottiene il via libera dall’Ue per istituire una zona economica speciale per il Mezzogiorno. Questo significa che ci saranno maggiori opportunità e facilitazioni per chi decide di investire nel Sud, rendendolo così più attrattivo alle imprese con evidenti risvolti positivi sul piano occupazionale. L’ennesima conferma che con il governo Meloni lo sviluppo passa attraverso politiche economiche capaci di creare lavoro. È un cambio di passo che rimarca ancora di più la distanza con le opposizioni tutte tasse e debito pubblico”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.