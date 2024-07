Ue: Malpezzi, 'comportamento Meloni sconcertante'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "La premier che rende irrilevante l'Italia ora si sorprende per gli esiti della lettera del tutto irrituale inviata a Ursula Von der Leyen per lamentare complotti che non esistono". Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd. "Invece di accogliere l...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "La premier che rende irrilevante l'Italia ora si sorprende per gli esiti della lettera del tutto irrituale inviata a Ursula Von der Leyen per lamentare complotti che non esistono". Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd. "Invece di accogliere le raccomandazioni contenute nel report sullo stato di diritto, Meloni crea un ulteriore, inutile elemento di scontro con l'Europa. La commissione ovviamente ha rimandato al mittente la letterina propagandistica fatta veicolare a mezzo stampa: il nostro Paese ha avuto la possibilità di inviare dei chiarimenti durante l’elaborazione del documento ma non l'ha fatto. Il comportamento della premier è sconcertante, utile al solito spot sovranista ma deleterio per gli interessi del Paese. Evidentemente, per la presidente del consiglio governare significa stare in campagna elettorale permanente. Surreale sostenere che i rapporti non peggioreranno. Purtroppo, quando si antepone l'interesse di parte a quello nazionale ecco il risultato: l’Italia sempre più isolata e ai margini".