Ue: Malpezzi (Pd), 'basta sovranismo nazionale, Meloni lavori per Europa più forte'

Roma, 14 dic (Adnkronos) – "Pace, immigrazione, costi dell’energia sono questioni che si affrontano solo con una Europa più forte.

Il sovranismo nazionale che questa destra ha sempre messo in campo deve essere abbandonato in nome di un rafforzamento dell’Europa. Ci auguriamo che Giorgia Meloni lavori in questa direzione per dare maggiore protagonismo e più forza all’azione dell’Italia”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.