Ue: Martusciello (Fi), 'Verdi contro Fitto? Sono opposizione non maggioranza'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Il no dei Verdi a Fitto scivola addosso al Ppe". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. "Il voto di qualcuno di loro per von der Leyen fu dato per avere commissioni e presidenze non perché facessero parte organicamente della maggioranza. Mi sembra più chiara la posizione dei 5stelle: non votarono von der Leyen e non voteranno per il commissario italiano. Penso non votino nemmeno la Commissione nel suo insieme", conclude il capogruppo azzurro a Bruxelles.