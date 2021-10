Ue: Mattarella, 'Africa partner naturale, abbiamo bisogno gli uni di altri, vasta e integrata regione'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Se l’Europa ha compiuto grandi e gravi errori nel considerare l’Africa come mera fonte di risorse, oggi è finalmente la stagione di una leale cooperazione, nella quale i problemi principali toccano tutti, e le soluzioni hanno bisogno del contributo di ciascuno.

La chiave di un successo, che per essere durevole non potrà che essere comune, sta nel rafforzare la consapevolezza della complementarietà fra Africa ed Europa, complementarietà che un frangente storico così complesso rende ancora più evidente. Il continente africano rappresenta il partner naturale per l’Unione Europea: l’altra faccia di una stessa medaglia. Abbiamo bisogno gli uni degli altri". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo a Roma la Conferenza ministeriale Italia-Africa.

"Non comprenderlo adesso -ha aggiunto il Capo dello Stato- ci porterebbe a constatare, fra qualche anno, di essere stati silenziosamente, ma inesorabilmente, relegati alla periferia del pianeta. Al contrario, africani ed europei, insieme, possono fare dei due continenti una vasta e integrata regione, stabile politicamente, dinamica economicamente e vibrante culturalmente".

"Una regione -ha ricordato Mattarella- dove in totale vivono oltre un miliardo e mezzo di persone che producono un Prodotto interno lordo pari a quindicimila miliardi di Euro.

Un’area al centro delle dinamiche globali".