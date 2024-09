Ue: Mattarella, 'calo demografico allarme per il futuro'

Las Palmas, 20 set. (Adnkronos) - "Spesso ci si riferisce all’Europa come al 'vecchio continente', ma questa espressione è sorta per distinguerla dal 'nuovo mondo', non per indicare un presunto irrimediabile invecchiamento della sua civiltà. Un bilancio d...

Las Palmas, 20 set. (Adnkronos) – "Spesso ci si riferisce all’Europa come al 'vecchio continente', ma questa espressione è sorta per distinguerla dal 'nuovo mondo', non per indicare un presunto irrimediabile invecchiamento della sua civiltà. Un bilancio demografico, con sempre meno giovani, costituisce, certamente, motivo di allarme per il futuro. È dalle nuove generazioni che arriva la spinta al cambiamento e all’innovazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 17/mo Simposio Cotec, dedicato quest'anno al tema della sovranità tecnologica.