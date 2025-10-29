Ue, Mattarella: deve ritrovare slancio, urgente accelerare

Firenze , 29 ott. (askanews) – “Occorre ritrovare lo slancio e il coraggio che animarono i grandi passaggi istituzionali del processo di integrazione europea fino all’adozione della moneta unica. È urgente accelerare”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Firenze al Consiglio direttivo della Bce.

“Persistono difficoltà, nell’Unione, nel mettere a fattor comune le iniziative su materie strategiche come le politiche estera e di difesa; così come gli investimenti in infrastrutture e innovazione”, ha detto il presidente, “La carenza di un’azione comune adeguata indebolisce tutti: si traduce in una minore capacità di rispondere alle necessità dei cittadini e in una progressiva perdita di rilevanza sul piano internazionale.

Non possiamo permettercelo”.