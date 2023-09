Ue: Mattarella, 'Italia e Germania impegnate perchè casa europea si completi'

Piazza Armerina (En), 21 set. (Adnkronos) - "Come Paesi fondatori dell'Unione europea avvertiamo insieme la responsabilità di incentivare a crescere l'integrazione europea e di farla crescere perchè la casa europea si completi nella maniera più armonica e pi&ugrav...

Piazza Armerina (En), 21 set. (Adnkronos) – "Come Paesi fondatori dell'Unione europea avvertiamo insieme la responsabilità di incentivare a crescere l'integrazione europea e di farla crescere perchè la casa europea si completi nella maniera più armonica e più efficace possibile, anche per garantire all'Europa nella comunità internazionale, sempre più contrassegnata da grandi soggetti protagonisti, una voce autorevole, portatrice dei valori di democrazia, pace, tolleranza della civiltà europea". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro stampa congiunto con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.