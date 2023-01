Ue: Mattarella, 'non dare per scontate libertà e democrazia'

Ue: Mattarella, 'non dare per scontate libertà e democrazia'

Ue: Mattarella, 'non dare per scontate libertà e democrazia'

Roma, 5 gen.

(Adnkronos) – "La democrazia, la libertà, l’uguaglianza nei diritti, il primato della persona hanno ormai radici robuste nella nostra civiltà, ma sarebbe un grave errore considerarli ineliminabili perché oggi ci appaiono scontati". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella prefazione al libro 'La saggezza e l'audacia' di Claudio Sardo, che raccoglie i discorsi di David Sassoli.

"Affinché quei valori continuino a essere coltivati e sempre meglio attuati è necessario averne costante cura attraverso l’equità sociale, la solidarietà, la cooperazione, il rispetto dell’ambiente, la costruzione della pace.

E, ovviamente, attraverso una buona politica, e dunque con istituzioni democratiche aperte alla partecipazione e in grado di assumere decisioni efficaci per i cittadini".

"Oggi proprio l’Europa – in questo risiede uno dei messaggi più importanti di David Sassoli – rappresenta una dimensione essenziale, irrinunciabile per la nostra democrazia e per la libertà di ogni cittadino europeo", sottolinea Mattarella.