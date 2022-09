Ue: Mattarella, 'occorre continuare spirito Green Deal e Next Generation'**

Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) – "La lotta alla pandemia è stata occasione di una svolta europea nel segno della solidarietà, della condivisione di rischi e benefici e della progettazione di interventi espansivi orientati all’innovazione, all’economia verde, all’equità sociale, alla crescita di competitività dei sistemi.

Occorre continuare su quella strada, legando lo spirito del Green Deal e del Next Generation Eu a una Europa cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione del Forum 'The European House'-Ambrosetti, in corso a Cernobbio.