Ue: Meloni, 'a Fitto e Italia uno dei ruoli più influenti in Commissione'

Ue: Meloni, 'a Fitto e Italia uno dei ruoli più influenti in Comm...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Io penso che Fitto e l'Italia abbiano avuto una delega molto importante. una vicepresidenza esecutiva, che era la nostra grande ambizione, vuol dire chiaramente avere uno dei ruoli più influenti all'interno della Commissione europea, con una delega molto importante che è Riforme e fondi di coesione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a '5 minuti', in onda questa sera su Rai 1.

"Nella lettera di incarico che Ursula von der Leyen scrive a Raffaele Fitto, quando si parla di riforme si dice 'garantire che l'Europa metta in campo gli adeguati investimenti e le adeguate riforme per la sua crescita', quindi va inteso come materia di competenza economica".