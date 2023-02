Ue, Meloni: abbiamo bisogno di difendere la nostra competitività

Bruxelles, 9 feb. (askanews) – Sul sostegno all’economia “mi attendo che le legittime aspirazioni delle singole nazioni non vadano a discapito delle altre e che quindi si possa trovare un equilibrio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles.

“Da una parte – ha aggiunto – noi abbiamo un enorme bisogno di difendere la competitività del nostro sistema ma non perché gli Stati Uniti hanno fatto l’Inflation reduction act ma perché è un momento nel quale bisogna rimettere in discussione le scelte che si sono fatte per esempio in tema di catene di approvvigionamento, tornare a controllare le proprie catende fondamentali.

Abbiamo un problema di competitività, bisogna aiutare il sistema produttivo e farlo in maniera tale da non creare disparità all’interno del mercato unico e quindi per esempio continuiamo a ritenere che immaginare un Fondo sovrano e lavorare su una piena flessibilità dei fondi esistenti debbano essere questioni da discutere e mettere sul piatto nel momento in cui alcuni che hanno uno spazio fiscale superiore chiedono un allentamento delle norme sugli aiuti di Stato”.