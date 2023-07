Ue, Meloni: "Autonomia strategica centrale, servono regole adeguate"

Varsavia, 5 lug. (askanews) – La pandemia e la guerra in Ucraina hanno portato un “domino di conseguenze che l’Europa deve avere la capacità di considerare” per dare “risposte efficaci”, anche sul tema dell'”autonomia strategica”. Con “la pandemia prima e la guerra dopo ci siamo resi conto che l’Ue non controllava le sue catene di approvvigionamento. Oggi il tema della competitività dell’industria europea, dell’autonomia strategica anche nella difesa, devono tornare centrali e per questo servono regole adeguate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel punto stampa insieme al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.