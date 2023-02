Ue: Meloni, 'battaglie governo per norme che non ostacolino imprese ma le aiutino'

Ue: Meloni, 'battaglie governo per norme che non ostacolino imprese ma l...

(Adnkronos) – "Abbiamo tantissimo lavoro da fare, certo, sia a livello nazionale che europeo, a partire da alcuni provvedimenti importanti come i regolamenti proposti dalla Commissione europea in tema di imballaggi, microplastiche o trattamento delle acque reflue urbane. Una battaglia che stiamo già portando avanti. Norme che auspichiamo saranno adottate per aiutare le imprese e non, invece, per ostacolarle". Così il premier Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio di saluto inviato all'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia.