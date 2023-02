Home > Askanews > Ue, Meloni: con Morawiecki stessa idea, vogliamo gigante politico Ue, Meloni: con Morawiecki stessa idea, vogliamo gigante politico

Varsavia, 20 feb. (askanews) – Con il premier polacco Mateusz Morawiecki “c’è anche una amicizia personale che portiamo avanti da anni, abbiamo un’idea molto simile e compatibile su come debba essere l’Ue come attore globale. Vogliamo un gigante politico e non burocratico, lavoriamo per un’Europa in cui viga il principio di sussidiarietà: non faccia Bruxelles quello che possono fare Roma e Varsavia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in dichiarazioni alla stampa a Varsavia.

