Ue: Meloni, 'dialogo costante e senza conflitti, anche con Macron'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Con l'Unione europea non abbiamo conflitti, ma un dialogo costante. Lo stesso discorso vale per i rapporti con la Francia. Ho incontrato il presidente Macron a Bruxelles, abbiamo parlato a lungo, con franchezza e amicizia, tra Roma e Parigi c'è collaborazione, entrambi guardiamo all'interesse nazionale nel quadro della cooperazione europea". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Milano Finanza'.