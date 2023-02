Ue: Meloni, 'difenderemo nostre eccellenze come vino, no a carne sinteti...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Noi non siamo niente senza le nostre identità ed eccellenze e continueremo a difendere la possibilità di bere un buon bicchiere di vino e di mangiare carne che non sia sintetica". Così la premier Giorgia Meloni in dichiarazioni alla stampa ...